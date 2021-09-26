Fethiye'de "büyücü" operasyonu yapıldı

Kendisini sözde hoca gibi tanıttı, yardım için gelen kadınlara cinsel istismarda bulundu. Bununla da kalmadı, kaydettiği görüntülerle kadınlara şantaj yaptı.

Muğla Fethiye'de Bahadır Koyuncu, kendisini din alimi olarak tanıtıp gelenlere vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylüyordu. Sonraki görüşmelerdeyse cin çıkarma bahanesiyle kadınları cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bahadır Koyuncu gözaltına alındı. Dizüstü bilgisayarında cinsel ilişkiye zorladığı kadınların görüntüleri tespit edildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini din alimi olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı.

Koyuncu'nu evinde yapılan aramadaysa ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, kelepçe tarihi eser sikkeler ve Kuran'ı Kerim ele geçirildi. Operasyonda Bahadır Koyuncu'nun yanı sıra ona yardım ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Koyuncu tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.