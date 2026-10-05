Feth-i kabirde yeni gelişme! Kozinoğlu’ndan alınan örnekler geri konuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Eylül’de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuldu.
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun açılan mezarından alınan örneklerin inceleme işlemleri tamamlandı. Numuneler, incelemenin ardından yeniden Kozinoğlu’nun kabrine yerleştirildi.
Ölümüyle ilgili yürütülen inceleme kapsamında daha önce mezarı açılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’na ait numuneler üzerindeki işlemler sona erdi.
Yetkili ekipler tarafından kabirden alınarak incelemeye gönderilen örnekler, işlemlerin tamamlanmasının ardından iade edildi. İncelenen numuneler yeniden kabre konuldu ve mezar tekrar kapatıldı.
Kozinoğlu, 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu’nun ölümü ve MİT’te yürüttüğü görevler kamuoyunda gündeme gelmişti.