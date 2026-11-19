İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Saat 18.15 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden midibüsün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise önünde bulunan başka bir otomobile çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrollerde 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.