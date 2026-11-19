Türkiye sanayisinin köklü kuruluşlarından SANKO Holding’in Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, çalışma hayatındaki ilk yıllarına ve işletme içi kurum kültürüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarının temelinde insana verilen değer ve sevginin yattığını vurgulayan Konukoğlu, çocuk yaşlarda fabrikada başlayan disiplin sürecini paylaştı.

"Baba burada yok, baba evde"

İş hayatına patron oğlu olarak değil, bir çırak olarak başladığını dile getiren Konukoğlu, babasının kendisine hiçbir ayrıcalık tanımadığını şu sözlerle anlattı:

"Babam beni getirdi, ustama teslim etti. Ustama dedi ki: 'Bu benim oğlum ama ben bunu sana çırak olarak teslim ediyorum. Bu saatten sonra benim oğlum değil; eğer buna iltimas edersen sana hakkımı haram ederim.' Bana da döndü; 'Baba burada yoktur, baba evde. Eğer burada bana baba de, idare binasına gelirsen seni güzelce bir döverim' dedi. Ben o günden itibaren babama fabrikada hiçbir zaman baba demedim."

"İşçilerle aynı sofrada yemek yiyerek büyüdük"

Fabrika ortamında çalışanlarla patronlar arasında güçlü bir aile bağı bulunduğunu ifade eden Konukoğlu, bu samimiyetin yöneticilik dönemlerinde kendisine büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Konukoğlu, "İşçiler bizi çocukları gibi sever, dedelerimiz ve babalarımız da işçileri evlat ve kardeş gibi görürdü. Biz işçilerle beraber hep aynı sofrada yemek yedik, tavla oynadık, kağıt oynadık; işletmenin içinde öyle büyüdük. Bu sayede idarecilikte çok büyük zorluklar yaşamadım" diye konuştu.

Bin 500 öğrenciye burs

Çalışanların refahına ve eğitimine yönelik sosyal desteklere de değinen Abdulkadir Konukoğlu, SANKO bünyesinde kuşaklar boyu süren bir aidiyet oluştuğuna dikkat çekti. Çalışanların yararlandığı hastaneleri olduğunu ve zor durumlarında her zaman yanlarında yer aldıklarını vurgulayan Konukoğlu, eğitime verdikleri desteği ise şöyle özetledi:

Çalışanların çocuklarının eğitimini üstlendiklerini belirten Konukoğlu, üniversiteyi kazanan yaklaşık bin 500 öğrenciye düzenli burs sağladıklarını açıkladı.

Kurum içi vefa ve gelişim kültürüne işaret eden Konukoğlu, "Çalışanlarımızın çocuklarından mühendis olup şu anda yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımız var. Dedesi babamın yanında, babası bizim yanımızda çalışmış; kendi gidip okumuş, bizim bursumuzla mezun olmuş ve tekrar gelip burada işe girmiş arkadaşlarımız bulunuyor" dedi.

Konukoğlu sözlerini, "Siz insana sevgi ve değer verirseniz, karşı taraf da bu değeri size mutlaka gösterir" mesajıyla tamamladı.