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Aktüel Feribotla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli Malatya'da yakalandı
Aktüel

Feribotla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli Malatya'da yakalandı

16 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:29:19 -
Feribotla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli Malatya'da yakalandı

MALATYA (AA) - Elazığ'dan Malatya'ya feribotla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı, 16 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekibin uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışma neticesinde, Elazığ'ın Baskil ilçesinden Malatya'nın Battalgazi ilçesine feribotla uyuşturucu madde getirildiği tespit edildi.

Karakaya Baraj Gölü üzerindeki Baskil-Battalgazi arasındaki feribot seferlerini takibe alan jandarma ekipleri, şüpheli M.A'nın kullandığı aracı feribottan indikten sonra durdurdu ve arama yaptı.

Şüphelinin aracında 4 kilo 200 gram, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki evinde ise 12 kilo 100 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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