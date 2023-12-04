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Yaşam Feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Yaşam

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Yeniakit Publisher
2023-12-04 09:40:00 -
Feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada’da ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

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