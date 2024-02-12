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Aktüel Feribot dalgalara teslim oldu, panikleyen yolcular çığlık çığlığa bağırdı!
Aktüel

Feribot dalgalara teslim oldu, panikleyen yolcular çığlık çığlığa bağırdı!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 20:11:00 -

İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli ‘sakin olun’ çağrıları yapıldı.

İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken, sürekli ‘sakin olun’ çağrıları yapıldı.

İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

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