Ferdi, Kasımpaşa maçında forma giyecek mi?
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenildiği ve elendiği karşılaşmada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belli oldu.
Fanatik'te yer alan habere göre; yıldız futbolcu, Slavia Prag maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Ferdi, oyuna devam etmeye çalışsa da 28. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bırakmıştı.
İlk yapılan kontrollerde 22 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirlendi.
Ancak başarılı oyuncunun ağrılarının sürmesi halinde, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde riske edilmeme ihtimali bulunuyor.
Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar, hafta sonundaki antrenmanlardaki durumunun ardından verilecek.