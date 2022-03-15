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Spor Ferdi Kadıoğlu dönüyor!
Spor

Ferdi Kadıoğlu dönüyor!

Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun beklenenden erken dönmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:55:00 -
Ferdi Kadıoğlu dönüyor!


Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun beklenenden erken dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. 1 ay önce sakatlanan genç oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Ferdi'nin beklenenden hızlı iyileştiği, bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği ifade edildi.

22 yaşındaki oyuncu, takıma katılırsa Konyaspor maçında kadroda yer bulabilecek. Aksi halde oyuncunun dönüşü milli takım arası sonrasına kalacak.

 

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