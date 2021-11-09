Fenerlilerden Ali Koç'a olay gönderme

Fenerbahçe'de, saçtığı milyon dolarlara rağmen sportif başarıyı bir türlü yakalayamayan Ali Koç'a tepki gitgide artmaya başladı. En son Kayserispor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada tribünler Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe taraftarı bu sonuçla stattan mutsuz ayrıldı. Koç'a stat dışında da tepkiler dinmezken, dün gece yarısı stadyum çevresine şarkıcı İlhan Şeşen'in "Aşk Layık Olanda Kalmalı" adlı şarkısından bir kesit olan "Meğer ne boş heveslere kapılmışız" sözünün yazılı olduğu pankart asılması dikkat çekti.