Fener'in yeni nöbetçi golcüsü artık O!

Son haftaların formda isimlerinden Dimitris Pelkas, Semih Şentürk ve Mathie Valbuena'dan sonra oyuna girip en çok katkı veren Fenerbahçeli oldu.

Konyaspor maçının ikinci yarısında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Dimitris Pelkas, 88. dakikada Miguel Crespo'nun şık pasıyla buluştuğu topu, harika bir vuruşla filelere gönderip Fenerbahçe'ye 3 puan getiren golü attı.

OYUNA GİRİYOR, GOLÜNÜ ATIYOR

Bu sezon sonradan girdiği karşılaşmalarda 4. kez gol sevinci yaşayan Yunan yıldız, Mathieu Valbuena'dan (2017-18) bu yana bir Süper Lig sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Pelkas, daha önce de Alanyaspor (5-2), Giresunspor (2-1) ve Yeni Malatyaspor (2-0) maçlarında oyuna sonradan girip gol atmıştı.

"MAÇIN KONTROLÜ BİZDEYDİ"

Bu sezon gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe'nin galip geldiği Pelkas, Konyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın tamamında kontrol bizdeydi. İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya yine çok istekli çıktı. Konyaspor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum" dedi. Attığı gol hakkında da konuşan Yunan futbolcu, "Topu iyi kontrol ettim. Gol atmak için vurdum. İlk şutum iyi değildi, ikinci şutum savunmaya çarptı. İkinci yarı çok daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

Pelkas, Konyaspor maçında 45 kez topla buluşurken, 18 isabetli pas verdi ve 4 şut çekti. Kaleyi bulan tek şutunda gol sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünden galip ayrıldı.