Fener'in süper yıldızına dev talip!

Fenerbahçe'de Jesus'la birlikte bambaşka bir çehreye bürünen İsmail Yüksek için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan kulüplerinin kıskacında olan başarılı futbolcu için Milan, 12 milyon euroyu gözden çıkardı. Ismael Bennacer'i 40 milyon euroya satacak olan Milan, oyuncunun yerini İsmail Yüksek'le dolduracak.

İtalyan devi, İsmail Yüksek için 12 milyon euroyu masaya koydu. Ismael Bennacer'i 40 milyon euroya satmaya hazırlanan Milan, oyuncunun yerini Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile dolduracak. Milan'ın Ismael'den gelen 40 milyon euronun 12 milyon eurosunu bu transfere ayırdığı belirtiliyor.

Milan'da Ismael Bennacer gidiyor, İsmail Yüksek geliyor. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Inter'in 10 milyon euro ödediği İsmail Yüksek için Milan da devreye girdi ve rakamı 12 milyon euroya çıkardı.

Ismael Bennacer'i 40 milyon euroya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Milan, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro ödemeye hazır. Fenerbahçe sadece 65 bin euro karşılığında transfer ettiği İsmail Yüksek'i 12 milyon euro karşılığında bırakmaya hazır.

Akşam'a göre; Milan'ın teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.