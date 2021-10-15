Fener'in Macar'ına dev talip

Sevilla'nın ardından Atletico Madrid'in de Attila Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Mundo Deportivo gazetesi, Sevilla'nın uzun vadeli bir savunmacı aradığını ve Attila Szalai'yi gözüne kestirdiğini yazmıştı. Bu iddianın ardından oyuncuya La Liga'dan bir talip daha geldi.

AS gazetesinin iddiasına göre Sevilla'nın ardından La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid de Szalai'ye ilgi gösteriyor.Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon Ero'ya renklerine bağladığı Attila Szalai, Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.