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Spor Fener'in istenmeyen adamına 5 talip birden
Spor

Fener'in istenmeyen adamına 5 talip birden

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş'e 5 takım talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 14:45:00 - 2022-01-07 15:01:21
Fener'in istenmeyen adamına 5 talip birden

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Sinan Gümüş'e 5 takım talip oldu.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Sinan Gümüş'ü transfer etmek istedikleri öğrenildi. Fenerbahçe ile 1.5 sezon daha sözleşmesi olan Sinan'ın bu kez tekliflerden birini değerlendirmesi bekleniyor.

 

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