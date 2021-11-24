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Spor Fener'de Mesut şoku!
Spor

Fener'de Mesut şoku!

Galatasaray maçının kahramanı olan kaptan Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroda olmayacağı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:49:00 -
Fener'de Mesut şoku!

Galatasaray maçının kahramanı olan kaptan Mesut Özil, Olympiakos karşısında kadroda olmayacağı bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ayak bileğinde ağrı ve şişlik bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Mesut'un Olympiakos müsabakasının kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Gustavo takımla çalıştı

Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi. Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek. Teknik direktör Vitor Pereira ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

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