  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fener'de Mesut sevinci
Spor

Fener'de Mesut sevinci

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil, Göztepe karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:01:00 -
Fener'de Mesut sevinci

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil, Göztepe karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos müsabakasında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmayla günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımla çalıştı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a gol attığı derbinin ardından antrenmanlara katılamamıştı. Sarı-lacivertli oyuncunun Göztepe deplasmaında kadroda olması bekleniyor. 

Fenerbahçe'de yine sakatlığını büyük ölçüde atlatan Luiz Gustavo'nun da kadroya dahil edileceği belirtildi. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'
Ekonomi

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

Dolar kurunda son günlerde yaşanan oynaklığı ele alan gazeteci Murat Kelkitoğlu, bu durumun hiçbir ekonomik veriyle açıklanamayacağını belir..
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum
Gündem

Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, muhalefet partilerini eleştirerek siyaset diline dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay