Fener'de Mesut sevinci
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil, Göztepe karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Olympiakos maçında oynayamayan Mesut Özil, Göztepe karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos müsabakasında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmayla günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımla çalıştı. Yıldız futbolcu Galatasaray'a gol attığı derbinin ardından antrenmanlara katılamamıştı. Sarı-lacivertli oyuncunun Göztepe deplasmaında kadroda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'de yine sakatlığını büyük ölçüde atlatan Luiz Gustavo'nun da kadroya dahil edileceği belirtildi. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.