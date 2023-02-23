Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu...

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler için İtalyan devi Napoli devreye girdi. Genç oyuncuyla ilgili temaslarını hızlandıran İtalyan temsilcisi, Fenerbahçe'ye bu durumu iletti. Arda'nın yanında, Ferdi Kadıoğlu'nu da kadroya katmak istediğini belirten Napoli'ye Fenerbahçe henüz cevap vermedi.

Fenerbahçe'de yaşadığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Arda'ya şimdi de Napoli talip oldu.

Napoli, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler’i transfer etmek istiyor. Arda Güler'i izlemeye gelen İtalyan yetkilileri, Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans karşısında hayran kaldı. Ferdi ile birlikte Arda'yı listesine alan Napoli beklemeye geçti.

Napoli yetkilileri, bu iki oyuncu için Fenerbahçe'ye bilgi verdi. Sarı-lacivertliler ise Napoli'ye olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.