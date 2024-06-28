Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! gol makinasını Trabzonspor kaptı

Club Brugge ve Trabzonspor, Roman Yaremchuk için 8 Milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ile henüz anlaşmadı ancak 3+1 yıllık sözleşme gündeme geldi. Roman Yaremchuk ayrıca Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Bu doğrultuda hareket eden Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet bölgesine istediği ismin transferini bitirmeye çok yakın.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atan Trabzonspor, Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Ukraynalı golcü Roman Yaremchuk'un transferinde büyük mesafe kat etti.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geride bıraktığımız sezonu Valencia'da kiralık olarak tamamlayan Ukraynalı oyuncunun Club Brugge ile 2 yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Ukraynalı forvet, Valencia formasıyla toplam 29 maça çıktı. Yaremchuk, 1183 dakika sahada kaldı ve 4 gollük skor katkısı verdi.

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TRABZONSPOR İLE CLUB BRUGGE EL SIKIŞTI

Club Brugge ve Trabzonspor, Roman Yaremchuk için 8 Milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ile henüz anlaşmadı ancak 3+1 yıllık sözleşme gündeme geldi. Roman Yaremchuk ayrıca Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

UKRAYNALI GOLCÜ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor, daha önce kulübüyle görüşüp el sıkıştığı Roman Yaremchuk ile son kez bir araya gelecek. Ukraynalı golcü oyuncu, kararını Avrupa Şampiyonası sonrası verecek. Ukrayna'nın elenmesinin ardından bu transferdeki belirsizliğin sonuçlanması bekleniyor.