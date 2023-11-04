  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O gemi İsrail'e silah mı taşıyor? Halk gemiyi bastı, hareket etmesini engelledi

Emir Sarıgül geldi, ortalık karıştı! CHP'de o görüntüler sonrası Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı

Tarım Kredi'de dev kampanya! Liste yayımlandı, indirimler bugün itibariyle başladı

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Selçuk Bayraktar SİHA'larla kazanılan savaşın galibini açıkladı! Duyan şaşkına dönecek

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

İHA'ları yapan isim suikaste uğramıştı! Onun İHA'ları Filistin'de peş peşe havalanınca ortalık karıştı

Kesintiyi seriye bağladılar! Suya çözüm üretemeyen Ekrem’den arıza bahanesi

Yunanistan'ı titretecek gelişme! Türkiye'nin yeni silahı ortaya çıktı... Füzeler peş peşe ateşlenebilecek
Spor Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi
Spor

Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi

Yeniakit Publisher
2023-11-04 18:18:00 - 2023-11-04 22:25:54
Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-2 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 61 ve 90. dakikalarda Tadic'in kullandığı iki penaltıdan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe, 30 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. 

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçın 68. dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelenin geri kalanını sarı-lacivertliler 10 kişi tamamladı.

LİDERLİK KOLTUĞU EL DEĞİŞTİRDİ

Kasımpaşa maçını kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılı ekip haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı 31 puanı bulunan Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürecekti.

DEV SERİ SON BULDU

Trendyol Süper Lig'e 10'da 10 yaparak başlayan Sarı Kanarya, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda çıktığı toplam 9 maçı da kazanmayı başardı. Geçen sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde de Rams Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe'nin toplam 20 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor maçı ile son buldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ASABI

FB NAKAVT .ETTIK
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23