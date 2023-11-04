Fenerbahçe'ye Trabzonspor darbesi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Detaylar haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Detaylar haberimizde...
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Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-2 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 61 ve 90. dakikalarda Tadic'in kullandığı iki penaltıdan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltirken Fenerbahçe, 30 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI
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Maçın 68. dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, 78. dakikada Trezeguet'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelenin geri kalanını sarı-lacivertliler 10 kişi tamamladı.
LİDERLİK KOLTUĞU EL DEĞİŞTİRDİ
Kasımpaşa maçını kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılı ekip haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı 31 puanı bulunan Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürecekti.
DEV SERİ SON BULDU
Trendyol Süper Lig'e 10'da 10 yaparak başlayan Sarı Kanarya, UEFA Konferans Ligi elemeleri ve gruplarda çıktığı toplam 9 maçı da kazanmayı başardı. Geçen sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde de Rams Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe'nin toplam 20 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor maçı ile son buldu.