0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye şok dava! "Taksitleri ödemediler"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ücreti için taksitlerini bir süredir yatırmadığı ve NEC Nijmegen kulübünün de bu yüzden maçlarını oynadığı stadın kira bedelini ödeyemediği ileri sürüldü.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:30
Fenerbahçe'ye şok dava! "Taksitleri ödemediler"

Hollanda kulübünün genel müdürü Wilco van Schaik yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den transfer taksitlerini alamıyoruz. UEFA ve FIFA'ya şikayet etmek için avukatlarımızla dava üzerine çalışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl 1,4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitlerini geciktirdiği iddia edildi. NEC Nijmegen Genel Müdürü Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları stadın 244 bin euroya ulaşan kira borcunu ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını belirtti.

Wilco van Schaik, "UEFA ve FIFA'ya dava açmak için avukatlarımızla çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Nijmegen Belediyesi'nekira borcu ödeyemediklerini belirten Wilco van Schaik, "Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:30
  1. Fenerbahçe
  2. NEC Nijmegen
  3. Wilco van Schaik
  4. Nijmegen Belediyesi
  5. Ferdi Kadıoğlu
  6. Kira borcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu da mutfak tüpü hırsızı
    1. Bu da mutfak tüpü hırsızı
    2. Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan,..
    3. Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum..
    4. Zonguldak’ta tetanozdan ölen 18..
    5. 16 yaşındaki çocuk motosiklet..
    6. Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi..
    7. HDP'liler ile oturma eylemi yapan..
    8. İspanya "anlaşmasız Brexit"..
    9. Vali Kaymak: “Ovalarda bir milyon 200..
    10. Afyonkarahisar’da cephanelik şehitleri..
    11. Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor..
    12. Beko'nun güneş ışığını simule eden..
    13. Kara sinek neden evden dışarı çıkmaz?
    14. Nikos Anastasiadis'den gerçek dışı..
    15. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’,..
    16. Kuşadası’nda silahlı çatışmada..
    17. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal,..
    18. Almanya'nın büyüme tahmininde "düşük..
    19. Fenerbahçe'ye şok dava! "Taksitleri..
    20. Damağınıza göre kısır tarifi
    21. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası
    22. Özel eğitim kurumları GTO’da buluştu
    23. Sosyal medyada çocukları porno..
    24. Terör estiren minibüsçünün cezası..
    25. Bayburt organik bakliyat..
    26. Yangın büyümeden söndürüldü
    27. Trabzonspor deplasmanda esiyor!
    28. ‘Besi Bebek’ görücüye çıkıyor
    29. Niğde’deki U12 Futbol Turnuvasına Yeni..
    30. Başarılı oyuncular tek çatıda buluştu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?