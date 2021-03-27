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Spor Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi
Spor

Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

Yunanistan Milli Takımı'nda antrenman sırasında sakatlanan Dimitris Pelaks bireysel antrenmanlara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 10:24:00 - 2021-03-27 10:38:39

Yunanistan Milli Takım'ında antrenman esnasında kalçasından sakatlanan ve tedbir amaçlı İspanya maçında sahaya sürülmeyen Dimitris Pelkas'tan sevindiren haber geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; sağ kalçasından yaşadığı sakatlık ciddi olmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarına başladı ve görev verilmesi halinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Gürcistan maçında forma giyebilecek.

Spor Arena'nın aktardığına göre, Selanik'te dün yapılan tetkiklerle Dimitris Pelkas'ın son durumunu kontrol eden milli takım doktorları, yetenekli oyuncunun Gürcistan maçında oynamasına engel herhangi bir durum olmadığını teknik heyete iletti.

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