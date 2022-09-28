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Spor Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir gol daha!
Spor

Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir gol daha!

Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de bir yıldız daha yollarını ayırdı. Fenerbahçe'de etkili bir performans gösteremeyen Filip Novak, BAE takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Çek oyuncu hiçbir katkı sunamadan aldığı paralarla Fenerbahçe ile yollarını ayıracak...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 10:47:00 -
Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir gol daha!

Fenerbahçe'de etkili bir performans gösteremeyen Filip Novak, BAE takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus'un planları içinde yer almayan ve bu doğrultuda lisansı çıkarılmayan Filip Novak, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. Deneyimli futbolcunun yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Vole'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarında Al Jazira, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmediği Filip Novak için resmi teklifte bulundu. 32 yaşındaki Çek futbolcu ise Al Jazira ile anlaşma sağladı.

Deneyimli oyuncunun en geç 4 Ekim'e kadar takımdan ayrılması bekleniyor.

Varlık gösteremedi

Trabzonspor kariyeri parlak geçen Novak, Fenerbahçe'nin transfer çalımı olarak Sosa ile birlikte transfer edilmişti. Bordo-mavili takımdaki başarısını burada gösteremeyen Çek sol bek, sık sık sakatlıklar yaşayarak formdan düşmüştü.

Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 1.25 milyon euro kazanıyordu.

 

 

 

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