Fenerbahçe'ye bir Ekvadorlu daha

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. 2022/2023 sezonu öncesi sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Ekvadorlu futbolcu Cristian Ramirez'i gündemine aldı.

Ali Koç başkanlığında bu sezon gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahreden sarı-lacivertliler, son olarak Krasnodar forması giyen sol bek Cristian Ramirez'in peşine düştü.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin Ekvadorlu yıldızın menajeri ile bir araya geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasların sürdüğü ve şartlarda anlaşmanın oluşması durumunda imzaların atılacağı belirtildi.

21 kez Ekvador Milli Takım forması giyen Ramirez, 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon Krasnodar'da 13 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. Fenerbahçe'nin şu anda 13 yabancısı olduğu için 1 transfer yapma hakkı daha bulunuyor.