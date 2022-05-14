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Spor Fenerbahçe’ye 17’lik Sırp forvet geliyor!
Spor

Fenerbahçe’ye 17’lik Sırp forvet geliyor!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de henüz teknik direktör netleşmese de özellikle genç yıldız adayları için transfer operasyonu devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Sırp ekibi Partizan'ın 17 yaşındaki forveti Ensar Brahic'i izledi, onay verdi. Maliyet araştırmasına başlayan yönetim, yeni sezonda takımın başında olacak hocanın raporuna göre transfer için mesai harcayacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 13:47:00 -
Fenerbahçe’ye 17’lik Sırp forvet geliyor!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de henüz teknik direktör netleşmese de özellikle genç yıldız adayları için transfer operasyonu devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Sırp ekibi Partizan'ın 17 yaşındaki forveti Ensar Brahic'i izledi, onay verdi.

Maliyet araştırmasına başlayan yönetim, yeni sezonda takımın başında olacak hocanın raporuna göre transfer için mesai harcayacak.

Yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe 'de teknik direktör belirsizliği devam etse de genç yetenekler için çalışmalar sürüyor...

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'in, Sırp ekibi Partizan'da görev yapan Ensar Brahic'i listesine aldığı öğrenildi. Scout (oyuncu izleme) ekibinin tam not verdiği 17 yaşındaki forvet için maliyet araştırmasına da başlandı.

 

Kanarya yeni sezonda takımın başında olacak hocasını netleştirmesinin ardından hem gidecek hem de gelecek isimler için yeni teknik adamdan rapor isteyecek. Brahic de o futbolculardan biri olacak.

Sezonu Teloptik takımında kiralık olarak geçiren genç futbolcu çıktığı 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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