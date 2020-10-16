  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas: "Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız"
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas: "Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız"

"Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" - "Hayatımın çoğu kısmı PAOK'ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:35:46 -
Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas: "Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli takıma bir an önce uyum sağlamak ve şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için katkı vermek istediğini söyledi.

Ülkesinin PAOK takımından sarı-lacivertli ekibe transfer edilen Yunan futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelkas, "Başkan Ali Koç'a ve teknik direktör Erol Bulut'a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut'u tanıyorum. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi daha önce takip ettiğini aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Ben de futbolu tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Umarım hep birlikte iyi bir takım kimyası yakalarız. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de gireceği forma rekabeti hakkında da görüşlerini aktaran Pelkas, "Aynı mevkide oynadığım arkadaşlarla saha içinde rekabete gireceğiz. Her birimiz daha iyi olmak adına en iyimizi ortaya koymak zorundayız. Rekabetin olması takıma avantaj sağlayacaktır." dedi.

Süper Lig ile ilgili değerlendirmede bulunan Dimitris Pelkas, "Süper Lig'de maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Tzavellas ve Bakasetas ile görüştüm. Buranın güzel bir lig olduğunu söylediler. Yunanistan'dan daha iyi. Ben de bunu yaşayıp göreceğim." diye konuştu.

Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Futbola 13 yaşında PAOK'ta başladım. Orada doğdum diyebilirim. Hayatımın çoğu kısmı PAOK'ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak için buraya geldim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Dimitris Pelkas, son olarak Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme
Siyaset

Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı anlattı: Yangını söndürmeden gelme

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen yangın felaketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Yangını söndürmed..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay