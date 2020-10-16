Fenerbahçe'nin yeni transferi iddialı konuştu: Ronaldo'dan iyi yaparım

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Basel'den renklerine kattığı Kemal Ademi, 1.98'lik boyuyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle antrenman sırasında çekilen bir fotoğrafıyla gündem olan Ademi, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in, "Antrenmandaki sıçrama fotoğrafın herkesin dikkatini çekti. Ne kadar yükseğe sıçrarsın Ronaldo'ya meydan okur musun?" şeklindeki sorusuna Kemal Ademi şu cevabı verdi:

"Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüpteki antrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyum ve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çalışmalarımız sürüyor."