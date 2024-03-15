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Spor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu! Final Yunanistan'da ve rakipte Yunan...
Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu! Final Yunanistan'da ve rakipte Yunan...

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:21:00 - 2024-03-15 16:56:48
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu! Final Yunanistan'da ve rakipte Yunan...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek adını çeyrek finale yükselmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli Yunan temsilcisi Olympiakos oldu... 

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Kadıköy'de Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olsa da adını UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırmayı başardı.

UEFA Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. 

FİNAL YUNANİSTAN'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

- Çeyrek final

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya)


- Yarı final

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen-Fiorentina / Club Brugge-PAOK

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