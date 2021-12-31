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Spor Fenerbahçe'nin Süper Kupa çağrısına Nihat Özdemir'den cevap
Spor

Fenerbahçe'nin Süper Kupa çağrısına Nihat Özdemir'den cevap

3 Temmuz kumpas süreci nedeniyle 2011 Süper Kupası ertelenmişti. Sürecin neticelenmesi ve kulübün yargı tarafından kesin şekilde aklanmasıyla beraber Fenerbahçe, ertelenen maçın oynanması çağrısında bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin çağrısı hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 12:47:00 -
Fenerbahçe'nin Süper Kupa çağrısına Nihat Özdemir'den cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçının oynanmasını talep eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur.

Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı “2011 Süper Kupa maçı oynansın” talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş’tan da destek geldi.

Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” değerlendirmesine bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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