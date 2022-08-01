Fenerbahçe'nin Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe - Slovacko maçı kadrosunda kimler var?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu sarı lacivertli takım tarafıtarı tarafından merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Slovacko maçı kadrosunda kimler var? Fenerbahçe - Slovacko maçı kadrosu kimler yok?
Fenerbahçe-Slovacko maçı için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe-Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe-Slovacko maçı hakemi kim?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak.
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosunda kimler yok?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçı öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Lemos ve Berisha ile yeni transferlerden Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi. Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can ve Joao Pedro listede yer almadı.
Fenerbahçe - Slovacko maçı kadrosunda kimler var?
Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin
Gustavo Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Attila Szalai
Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Joshua King, Lincoln, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Burak Kapacak, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Berisha, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya