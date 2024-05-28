Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu nasıl kapatılacak merak edilirken sezonu erken açacak

Bu sezon Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’i 99 gibi ulaşılması güç bir puanla bitirmesine rağmen Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamaya hak kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu turda rakibi ya Sırbistan'dan Partizan ya İsviçre'den Lugano olacak. Kura çekimi 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Maçlar 23-24 Temmuz, 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu da sarı lacivertlilerin sezonu erken açacağı anlamına geliyor.

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Burada toplam 8 takım olacak. Bu turda yer alacak takımlar 2. ön elemeden yükselecek 2 takım, Fransa'dan Lille, Hollanda'dan Twente, Belçika'dan Union SG, İskoçya'dan Rangers, Avusturya'dan Salzburg, Çekya'dan Slavia Prag olacak.

Avrupa'da 36.000 puanı olan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda muhtemel rakipleri Rangers, Slavia Prag, Salzburg, Lille olacak. Kura çekimi 22 Temmuz'da yapılacak, maçlar 6-7 Ağustos, 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunu geçerse, 3. ön eleme turunu geçen diğer 3 takımdan katsayısı daha yüksek 2 takımdan biriyle eşleşecek. Burada kura 5 Ağustos'ta çekilecek, maçlar 20-21 Ağustos, 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. 3. ön eleme turunda elenirse playoff turundan dahil olacak. Şayet playoff turunda elenirse UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına geçecek.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak

UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı. 2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak. Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usulüne göre oynanacak.

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Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.

Yeni format büyüklere yarayacak

“İsviçre modeli” adı verilen yeni formatta her takım sekiz maç oynayacak. Bu sayı takım başına altı maç izlediğimiz mevcut formattan iki maç fazla. Takımlar dördü kendi evinde dördü deplasmanda olan maçlarının her birini başka bir takıma karşı oynayacak. Yani rövanş yok. Mevcut grup aşamasında takımlar birbirleriyle ikişer kez karşılaşıyor. Bu maçlar sonunda ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16'ya kalacak. Puan tablosunda 9’uncu ile 24'üncü arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında play-off oynayarak ilk 16'da yer bulmaya çalışacak.

Başlangıçta 36 takım dokuzar takımdan oluşan dört torbaya bölünecek. 1. torbada son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve en iyi katsayılara sahip sekiz kulüp yer alacak. Her kulüp kendininki dahil her torbadan iki takımla oynayacak. Lige katılacak takımlar belirlenirken iki ülkeye liglerinin UEFA katsayısına bakılarak fazladan birer takım yollama şansı tanınıyor. Bu takımlardan birinin İngiltere Premier League’den gelmesi kesin gibi. Yerel ligin şampiyonları Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynamadan garanti alamayacak. Bunun yenine yine UEFA sıralamasındaki yerlerine bakılacak.

Müsabaka sayısı 125'ten 189'a çıkıyor

Şampiyonalar Ligi’nde bir sezondaki toplam müsabaka sayısı 125'ten 189'a çıkıyor. Eleme turlarında elenen veya ilk aşamayı 25. sıra ve daha altında bitiren takımlar Avrupa'dan tamamen elenecek. UEFA bu formatta Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamalarında elit seviyede maçların sayısının artacağını savunuyor. Ama The Guardian gazetesi buna itiraz ediyor. Çünkü lig aşamasının sonunda, yani play-off öncesinde 36 takımdan yalnızca 12'si elenecek. Bu da toplam elenmeyen takım oranını üçte ikiye çıkarıyor. Şu anda bu oran yüzde 50.

Takımlar ilk etapta sadece ilk 24'te yer almak için mücadele edecek. Bu da sadece iki veya üç galibiyetle mümkün olabilir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni formatın “rekabet dengesini iyileştireceğini ve sağlam gelirler yaratacağını” söylüyor. Rekabet dengesi tartışmalı ancak maç sayısının artması ve daha yüksek profilli eşleşmelerin gelirlere katkı sağlayacağı kesin.