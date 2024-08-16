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Spor Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu açıklandı! Ferdi ve Fred listede
Spor

Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu açıklandı! Ferdi ve Fred listede

Yeniakit Publisher
2024-08-16 16:46:00 - 2024-08-16 16:52:23
Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu açıklandı! Ferdi ve Fred listede

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Fred ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yer aldı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

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