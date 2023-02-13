Fenerbahçe'nin gol makinası için sürpriz iddia!

İngiliz ekibi Aston Villa, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia ile ilgileniyor. Ekvadorlu golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Enner Valencia'ya Ada'dan bir talip çıktı.

Aston Villa'nın, Ekvadorlu golcü ile ilgilendiği ifade edildi. Haber7'ye göre; İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin, Valencia'yı beğendiği ve 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Valencia'nın Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, Aston Villa'nın bu nedenle şu anda Valencia ile bir ön anlaşma yapmayı planladığı öne sürüldü.

Villa'nın, Valencia'ya bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık bir kontrat teklifi sunduğu kaydedildi.

Ekvadorlu golcü, futbol kariyerinde daha önce İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giymişti.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maça çıkan Enner Valencia, 23 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.