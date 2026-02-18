  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fenerbahçe'nin 'geleceği' İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe’nin ‘geleceği’ İstanbul’a geldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin ‘geleceği’ İstanbul’a geldi

3. Lig ekibi Karşıyaka'da forma giyen 19 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Adem Yeşilyurt ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncunun kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacağı öğrenildi.

NOTTINGHAM FOREST MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Adem Yeşilyurt'un imzanın ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edeceği belirtildi. Genç oyuncu sezon sonuna kadar ise Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek.

Sarı-lacivertli yönetim, genç ve potansiyelli isimlere yatırım stratejisi doğrultusunda transfer hamlelerini sürdürürken, Yeşilyurt'un takıma katılmasıyla kadrodaki rekabetin artması hedefleniyor.

