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Spor Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak
Spor

Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:33:00 -
Fenerbahçe'nin deplasmandaki Antwerp maçı seyircisiz oynanacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

 

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