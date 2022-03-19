Fenerbahçe'nin çılgın Arda Güler projesi

Fenerbahçe, gelecek sezonda adımlarını sağlam atmak isterken bir yandan da oyuncularına gelecek olan teklifler için hazırlık yapıyor. Sarı - lacivertlilerde forma giydiği süre boyunca dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki Arda Güler için ise oldukça yüksek bir bonservis bedeli belirlendi.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, gelecek için adımlarını sağlam atmak istiyor. Kadrosundaki 6 genç ismin kontratını yenileyen ve kadrosunu bu oyuncular üzerine kurmayı planlayan sarı - lacivertlilerde en çok dikkat çeken isimlerin başında Arda Güler geliyor.

Forma şansı bulduğu kısa sürede gösterdiği performansla hem Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken hem de taraftarların gönlünde taht kuran Arda Güler, imzaladığı 3 yıllık sözleşmeye serbest kalma bedelini de ekledi.

30 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Bu arada Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir gelişmenin yaşandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri milli aranın ardından Arda Güler'i izlemek için hem İstanbul'a hem de Fenerbahçe'nin deplasman maçlarını oynayacağı şehirlere akın edecek. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilgiyi üzerine çeken Arda'nın mental olarak baskı altına girmemesi için teknik ekibin yoğun mesai harcadığı, oyuncu ile bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

TARAFTARLAR İLK 11'DE İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkan Arda 1 gol, 2 asist üretti. Avrupa'da çıktığı 4 maçta ise 2 asisti olan 17 yaşındaki yıldız, son olarak Alanya maçında oyuna sonradan girip gol atmıştı.

Fenerbahçe taraftarları ise sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Arda Güler'i artık ilk 11'de görmek istediklerini belirtiyorlar.