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Spor Fenerbahçe'nin Beyaz Türkleri'nden küstah slogan! Kadıköy'de bir garip akşam...
Spor

Fenerbahçe'nin Beyaz Türkleri'nden küstah slogan! Kadıköy'de bir garip akşam...

Konyaspor-Fenerbahçe erteleme maçında Fenerbahçe taraftarı "Hükümet istifa" sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 19:30:00 - 2023-02-25 19:40:04
Fenerbahçe'nin Beyaz Türkleri'nden küstah slogan! Kadıköy'de bir garip akşam...

Konyaspor-Fenerbahçe erteleme maçında bazı Fenerbahçe taraftarları "Hükümet istifa" sloganları atarak büyük bir küstahlık sergilediler.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Hatay depreminin ardından 44 bini aşkın can kaybının yaşanmasından 20 gün sonra ertelenen spor müsabakaları yeniden başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda başlayan maçta Fenerbahçe taraftarı "Hükümet istifa" sloganları attı. Taraftar "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" sloganı attılar.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açmıştı.
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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 

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