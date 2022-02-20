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Spor Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi
Spor

Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Bu sezon takımın kötü gidişatına rağmen ayakta kalen nadir isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu için yönetim nihayet harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 10:50:00 -
Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı. Karşılaşmaya zorunlu olarak mevkisi olmayan sol bekte başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca bir dinamo gibi çalıştı. Bir gol ve 1 asiste imza atıp, rakip savunmanın dengesini bozan Ferdi, takım arkadaşlarına gol yollarında uygun alanlar açtı.

Ferdi Kadıoğlu ile henüz masaya oturmayan Sarı-Lacivertli yönetimi, Slavia maçı sonrası büyük bir telaş sardı. Yönetimin, sözleşme için harekete geçtiği öğrenildi. Takımı, Avrupa'nın devlerinin radarına giren genç futbolcu için devreye girip, önüne 5 yıllık bir mukavele sürmesi bekleniyor.

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