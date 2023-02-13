Fenerbahçelilerden Efe'ye jest! Futbolcular enkazdan çıkarılan Efe ile konuştu

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, enkaz altından çıkarılan Efe’yi, Jorge Jesus ve Attila Szalai ile telefonda görüntülü olarak görüştürdü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve hastanede tedavi altına alınan Efe, Jorge Jesus, Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Mert Hakan Yandaş, Efe’yi Jorge Jesus ve Attila Szalai ile konuşturdu. Efe, 3 isimle kısa süreli sohbet etti.

Sarı-lacivertli futbolcular, Efe'yi iyileştikten sonra Kadıköy'e maç izlemeye de davet etti.