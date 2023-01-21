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Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Olay transfer...

Fenerbahçe'nin Premier Lig'ten transfer ettiği Ally Samatta'ya talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 17:12:00 -
Fenerbahçeliler bu habere çok sevinecek! Olay transfer...

Fenerbahçe'nin Premier Lig'ten transfer ettiği Ally Samatta'ya talip çıktı.

Fenerbahçe forması ile bekleneni veremeyen ve şu anda Genk'de kiralık oynayan Ally Samatta için Al Ahly kulübü devreye girdi. Ayrıca Tanzanyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Aston Villa'dan transfer ettiği ve bonservisine 6 milyon euro ödediği eski Belçika Ligi gol kralı olan Ally Samatta'ya talip çıktı. Sarı Lacivertli ekipte bekleneni veremeyen ve sürekli olarak başka kulüplere kiralanan hücumcunun, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bu durumdan dolayı devre arasında oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakan Fenerbahçe, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Akşam'a göre; güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan oyuncu için Suudi Arabistan basınından transfer haberi geldi. Makul bütçesi dahilinde bir forvet arayan Al Ahly, Fenerbahçe'nin gözden çıkarmaya hazır olduğu Ally Samatta'yı gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Samatta'yı devre arasında almak isteyen Al Ahly, Fenerbahçe ile uygun bir zeminde anlaşıp transferi hızlıca bitirmek istiyor.

Son olarak Tanzanyalı Ally Samatta, Genk forması ile bu sezon 18 maça çıkmış ve sadece 1 gol atabilmişti.

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