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Spor Fenerbahçeli Ozan Tufan yeni takımını açıkladı
Spor

Fenerbahçeli Ozan Tufan yeni takımını açıkladı

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Ozan Tufan, yeni takımını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:30:00 -
Fenerbahçeli Ozan Tufan yeni takımını açıkladı

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Ozan Tufan, yeni takımını resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcu, espor dünyasına adımını attı. Ozan Tufan, PUBG takımı Good Guys'ın yeni sahibi oldu. 

Konsol oyunlarının sıkı takipçisi Ozan Tufan, espor dünyasına adım attı.

Fenerbahçeli futbolcu, PUBG'de yarışan Good Guys takımı ile anlaşmaya vardı.

Yeni takımını video ile duyuran Ozan Tufan, "Merakla takip ettiğim espor dünyasına Good Guys ekibiyle adım atmak benim için heyecan verici. Hep beraber daha iyisi için çalışacağız." dedi.

Sözlerine devam eden milli yıldız, "Bildiğiniz üzere Beşiktaş PUBG Mobile Open turnuvasında şampiyon olan takımımı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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