Fenerbahçe'den Vesely ve De Colo açıklaması

Fenerbahçe Beko'nun Asvel'le oynadığı maçta sakatlanan De Colo ve Vesely'nin sahalardan ne kadar uzak kalacakları belli oldu.

Fenerbahçe Beko, Asvel'le oynanan THY Euroleague maçında sakatlanan Nando De Colo ve Jan Vesely'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağını duyurdu.

Buna göre De Colo'nun 8-10, Vesely'nin ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 23 Aralık Perşembe günü oynadığı ASVEL karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşan Jan Vesely ve sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelen Nando De Colo’nun İstanbul’da yapılan tetkik ve müdahalelerinin ardından, sporcularımızın sahalara dönüş süreleri Vesely için 6 hafta, De Colo için ise 8-10 hafta olarak öngörülmektedir.

Oyuncularımızın sağlık durumlarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler ilerleyen dönemde yeniden yapılacaktır.