Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması: İzin verildi

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in yeni sezon planlamasında yer almadığını ve kamptan ayrıldığını açıkladı.

2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Serdar Aziz, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kamptan ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için kendisine izin verildiği belirtildi.

FENERBAHÇE: "MOURINHO İLE GÖRÜŞEREK KAMPTAN AYRILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.