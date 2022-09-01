Fenerbahçe'den Muriel bombası
Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için harekete geçti.
İspanyollar, Maxi Gomez transferinin bittiğini yazarken, İtalya’dan farklı bir iddia geldi. Bergamonews’ta yer alan habere göre Fenerbahçe , Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor. Ancak 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.
Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata’nın ardından ikinci forvet konumundaydı. Sturm Graz’dan Hojlund’un transfer edilmesinin ardından Atalanta’nın Muriel’in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.