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Spor Fenerbahçe'den Muriel bombası
Spor

Fenerbahçe'den Muriel bombası

Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 10:36:00 -
Fenerbahçe'den Muriel bombası

İspanyollar, Maxi Gomez transferinin bittiğini yazarken, İtalya’dan farklı bir iddia geldi. Bergamonews’ta yer alan habere göre Fenerbahçe , Atalanta’nın golcüsü Luis Muriel için girişimlerde bulunuyor. Ancak 31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.

Kolombiyalı forvet bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata’nın ardından ikinci forvet konumundaydı. Sturm Graz’dan Hojlund’un transfer edilmesinin ardından Atalanta’nın Muriel’in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

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