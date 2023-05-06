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Spor Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması!
Spor

Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 15:56:00 -
Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması!

Fenerbahçe, Wolves'ın 21 yaşındaki ön liberosu Boubacar Traore'yi gözüne kestirdi.

Fenerbahçe, orta sahayı güçlendirmek için de girişimlere başladı. Hedefteki isimlerden biri Boubacar Traore. Wolverhampton, 21 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma şartıyla Metz’den kiralamıştı. Liverpool bütçe ayırınca Wolves, Haziran'da kullanabileceği 11 milyon Euro'luk opsiyonu Ocak'ta kullanmıştı. Traore’nin meneJeri Kaan Toker, Fenerbahçe’nin genç yıldıza olan ilgisini doğruladı.

Gallery | Boubacar's Wolves career so far | Men's First-Team | News | Wolverhampton Wanderers FC

Toker, Belçika’dan da talipleri olan Traore’nin geleceğiyle ilgili olarak bu ülkenin basınına yaptığı açıklamada, “Traore ile birçok kulüp ilgileniyor. Böyle iyi bir futbolcuyu herkes takımında görmek ister. Fenerbahçe’nin de ilgisini çeken bir isim. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı. Boubacar Traore, bu sezon Wolverhampton’da 9 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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