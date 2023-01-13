Fenerbahçe'den Haji Wright bombası! Bruma, Nazım Sangare ve Mauricio Lemos gözden çıkarıldı

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların temas kurduğu Haji Wright için girişimde bulundu. Şampiyonluğun en büyük favorileri arasında gösterilen sarı-lacivertliler, Antalyaspor forması giyen Haji Wright için Akdeniz ekibine 4,5 milyon euro ile birlikte Nazım Sangare, Bruma ve Mauricio Lemos'tan oluşan bir teklif yaptı.

Antalyaspor'un aklını karıştırdı

Ezeli rakibi Galatasaray'ın dondurduğu görüşmeleri fırsata çeviren Ali Koç ve yönetimi, Akdeniz ekibiyle görüşerek teklifini sundu. Edinilen bilgiye göre; sarı-lacivertli yönetim, 4.5 milyon euro artı 3 futbolcu (Sangare, Bruma ve Lemos) teklif ederek Antalyaspor'un aklını karıştırdı.

Galatasaray'dan da yeni bir hamle bekleniyor

ABD'li golcü, bu sezon Antalyaspor formasıyla 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı. Performansıyla adeta küllerinden doğan yıldız futbolcuya önümüzdeki günlerde Galatasaray'dan da yeni bir hamle gelmesi bekleniyor.