Fenerbahçe'den Conte bombası

Süper Lig'de, 32 puanla 4. sırada yer alan ve lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe 'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli yönetim, ocak ayında nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirmek ve aradaki puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda, yönetim, izleme komitesinin vermiş olduğu rapor sonucu görüşmelerini sürdürüyor.

Ali Koç ve yönetiminin, bu transfer döneminden itibaren daha çok genç oyunculara yöneleceği öğrenildi. Sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, bu doğrultuda, aradığı futbolcuyu da Portekiz'de buldu.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Moreirense'de forma giyen Abdu Conte için temaslarına başladı. Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, scout ekibinin önerdiği ve potansiyeline çok güvenilen Conte için tüm şartları zorlama kararı aldı. Kanarya'nın 23 yaşındaki sol beki ileride iyi bir ücrete satmayı planladığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Conte, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Bu sezon 18 maça çıkan Conte, 1 asist kaydetti. Conte ayrıca Portekiz'de alt yaş kategorilerinde 33 karşılaşmada görev aldı. Genç sol bekin sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor. Futbola Sporting alt yapısında başlayan Conte, 2019 yılında Moreirense'ye transfer oldu ve 3 yıldır Portekiz ekibinde görev alıyor. Conte'nin, sarı lacivertli takıma gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.

Fenerbahçe, sezon başında hoca bulmadan Caulker'ı transfer etmiş, Vitor Pereira geldikten sonra, "Çalışma sistemime uygun değil" diyerek Caulker'ı göndermişti.