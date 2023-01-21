Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay transfer gerçekleşiyor! Her an açıklanabilir...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferinden yıllar sonra bir ilk gerçekleşiyor. Sarı lacivertli takımdaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc için Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan son oyuncu 2016 yılında Gökhan Gönül olmuştu.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün bu imzasından tam 5.5 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor. Sarı lacivertli takımda sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc, adım adım Kartal'a gidiyor. Her ne kadar Fenerbahçe, Slovenyalı orta sahayla devam etmeyi düşünse de, Zajc düzenli olarak 11'de oynayacağı bir takıma gitmeye can atıyor. Bunun yanı sıra İstanbul'daki düzenli hayatından vazgeçmek istemeyen başarılı oyuncu, doğal şampiyonluk adaylarından bir takım olduğu için de Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de forma giyip de Beşiktaş'a transfer olan son oyuncu, 2016 yazında Gökhan Gönül olmuştu. Bu transferden tam 5.5 yıl sonra bir imza daha gelmek üzere. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in memnun olmadığı İngiliz futbolcu Dele Alli'den umudu kesen siyah beyazlılar aradığı orta alan oyuncusunu Fenerbahçe'de buldu. Kartal, sezon sonu sözleşmesi bitecek Sloven Miha Zajc için teklifini iletti.

Miha Zajc'ın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Futbolcu Fenerbahçe'den 1.5 milyon Euro talep ediyor. Sarı lacivertliler ise bu rakamı çok buluyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada Miha Zajc ile masada olduklarını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, biraraya geldiği Fenerbahçe yetkililere Miha Zajc için 1 milyon Euro önerdi. Kocadağ, "Oyuncu bize sezon sonunda bedelsiz olarak önerildi ama kulüpler arasındaki iyi niyetin bir göstergesi olarak bu teklifi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Akşam'a göre; Fenerbahçe yetkilileri, Beşiktaş'ın teklifinin yönetim kurulunda değerlendirileceği yanıtı verdi. Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, teklife yanıtını en kısa sürede verecek.

2019 yılında Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Miha Zajc, sarı lacivertli kulüpte sahaya çıktığı 85 maçta 16 gol 4 asistlik katkı sağladı.