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Spor Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bomba gelişme...
Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bomba gelişme...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadı. Maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü. Siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakan Zajc, sezon sonunda Beşiktaş forması giyebilir...

Yeniakit Publisher
2023-01-22 16:19:00 -
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bomba gelişme...

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadı. Maaş konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü. Siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakan Zajc, sezon sonunda Beşiktaş forması giyebilir...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha gerçekleşiyor... Geçmişte birçok transfer çalımına konu olan iki ezeli rakip şimdi de Miha Zajc konusunda yarış haline girdi. Fenerbahçe'de forma giyen Zajc, sarı-lacivertlilerin önerdiği sözleşme teklifini reddetti.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Miha Zajc, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda sezon sonunda serbest kalarak, bedava olarak istediği takıma imza atabilecek. Maaş konusunda Fenerbahçe ile anlaşamayan Zajc, ezeli rakip Beşiktaş ile görüştü.

Beşiktaş'ın Miha Zajc için Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmeler olumlu geçti. Zajc, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Maaş konusunda istediği rakamı Beşiktaş'tan alan yıldız oyuncu, devre arasında olmazsa sezon sonunda siyah-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

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