Fenerbahçe'den Austira Wien maçı hakkında açıklama

Fenerbahçe dün akşam Austria Wien ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Maçın 43. dakikasında sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır'a isabet eden davul tokmağı sonrası Austria Wien kulübü Fenerbahçe ve Altay'dan özür dilemişti. Yaşanan bu talihsiz olaylardan sonra bir açıklamada Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığımız Avusturya temsilcisi Austria Wien’in, maç önünde saha dışında ve maç içerisinde saha içinde yaşanan olaylara dair geri bildirimleri dikkate alarak yaptığı açıklamayı takip ettik.

Öncelikle hassasiyetimizi paylaşan, bu önemli konuda yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan Austria Wien Kulübü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bir kez daha kamuoyu önünde vurgulamak istiyoruz ki;

Viyana emniyet birimleri ve yetkililerinin taraftarlarımıza yönelik ortaya koyduğu, güvenlik önlemi kapsamında değerlendirilemesi mümkün olmayan tavır, yaklaşım ve davranışları kabul edilemezdir.

Futbolun marka değerinin en üst seviyede tutulmaya çalışması ve korunması noktasında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sahip olduğumuz hassasiyeti vurguluyor;

saha içinde ve saha dışında bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması adına gereken adımların atılmasını beklediğimizi dile getirmek istiyoruz."