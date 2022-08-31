Fenerbahçe'de yolcular artık belli!

Transfer döneminin bitmesine 8 gün kala Fenerbahçe'de yabancı futbolcu problemi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Bruma ve Gustavo Henrique ile yolların ayrılması gündemde



Transfer döneminde 11 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu yaşanıyor. Sarı Lacivertlilerde şu anda 16 yabancı futbolcu bulunurken bu isimlerden 14'ü TFF'ye verilecek listede yer alabilecek.

Yabancı kontenjanı sorunu, yapılacak forvet transferinin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine 8 gün kala en az 3 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırarak yabancı sayısını 13'e düşürerek forvet transferine yer açmak istiyor.

Avrupa kulüpleri tarafından teklif alan Atilla Szalai ve Diego Rossi'nin yanı sıra takımdaki geleceği tartışılan Maurucio Lemos ve Filip Novak'ın da ayrılması gündemde.

Eğer beklenen ayrılıklar gerçekleşmezse sezon başında PSV’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Bruma ve Flamengo’dan 1.4 milyon euroya kiralanan Gustavo Henrique'nin takımdan ayrılmaları ihtimali artabilir.